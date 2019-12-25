В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт

Всего в Саратовской области выявлено 1 871 случая коронавирусной инфекции.

В Саратовской области жителям вновь запретили прогулки и занятия спортом. Ограничительные меры были ослаблены после 12 мая, когда во всей стране закончился режим нерабочих дней.

Решение об ужесточении карантина в регионе приняли на заседании местного оперативного штаба с участием главы правительства Саратовской области Александра Стрелюхина. По его словам власти пошли на это из-за увеличения прироста заболевших коронавирусом. За сутки прирост составил 117 человек.

Всего в Саратовской области выявлено 1 871 случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии из больниц выписали 438 пациентов.