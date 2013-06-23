В Саратовской области в результате ДТП погибли четыре человека

Столкнулись "Камаз", Volvo и Lada Largus.

У села Терса в Саратовской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись три автомобиля, погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Отмечается, что столкнулись "Камаз", Volvo и Lada Largus.

Спасатели областной службы спасения деблокируют тела погибших, - отмечается в сообщении.

По предварительным данным УГИБДД по региону, водитель Lada Largus при вызде с прилегающей территории столкнулся с "Камазом", затем на встречную полосу вынесло Largus. Там автомобиль столкнулся с Volvo. Жертвами аварии стали две женщины, мужчина и ребенок. В больницу госпитализировали пятилетнего ребенка.

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