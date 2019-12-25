В Саратовской области рецидивист надругался над маленькой дочерью своей бывшей

Суд отправил педофила на 13 лет в колонию строго режима.

В Саратовской области 47-летнему мужчине, ранее неоднократно судимому, суд огласил приговор за надругательство над 10-летней девочкой.

Следствием и судом установлено, что мужчина пришел домой к своей бывшей жене домой и, воспользовавшись ее отсутствием, с применением силы надругался над ее 10-летней дочерью. Когда мать пришла домой, ребенок рассказал о случившемся. Женщина написала заявление в полицию.

В ходе следствия мужчина сознался в содеянном и раскаялся. Состоявшийся суд вынес свой вердикт - 13 лет в колонии строго режима и 2 года ограничения свободы. Подсудимый обжаловал вердикт, но суд оставил наказание без изменений.

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