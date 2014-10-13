В Саратовской области рассчитывают на рост товарооборота с Китаем в несколько раз

Роман Бусаргин сообщил о том, в каких категориях товаров заинтересован Пекин.

Товарооборот Саратовской области с Китаем в 2023 году вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства ТАСС поделился местный губернатор Роман Бусаргин на полях международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Чиновник заметил, что власти в Пекине заинтересованы в российских товарах, которые может предоставить регион. В частности, речь идет о подсолнечном масле, минеральных удобрениях. А область приобретает у иностранцев их радиоэлектронную продукцию.

Действуют два совместных предприятия на территории Саратовской области. И мы считаем, я уверен в этом, у нас огромное будущее с точки зрения взаимодействия. <…> Поэтому товарооборот, я уверен, будет расти и расти в разы. Роман Бусаргин, глава Саратовской области

Роман Бусаргин сообщил прессе о недавно состоявшейся рабочей поездке в Китай в составе российской делегации во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Глава региона уточнил, что целью визита было налаживание контактов, формирование совместных предприятий, увеличение показателей по товарообороту.

В Саратове могут организовать прямые авиарейсы в Минск.

Фото и видео: Telegram / ТАСС