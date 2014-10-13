  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:45
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Саратове могут организовать прямые авиарейсы в Минск

0 0

По словам главы региона, Саратовскую область и Белоруссию связывают давние дружественные связи.

В Саратове могут организовать прямые авиарейсы в Минск. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в интервью ТАСС.

Глава региона посетил международную форум-выставку "Россия", на которой сообщили о планах властей изучить возможности  субсидирования прямых авиаперевозок между Саратовом и Минском. Он подчеркнул, что нынешнее субсидирование рассчитано на российские перевозки. Также Бусаргин напомнил, что саратовский международный аэропорт "Гагарин" рассчитан на 1 млн пассажиров. Кроме того, он добавил, что Саратовскую область и Белоруссию связывают давние дружественные связи.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ.

Видео: ТАСС

Теги: авиарейсы, минск, роман бусаргин, саратов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии