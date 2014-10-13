По словам главы региона, Саратовскую область и Белоруссию связывают давние дружественные связи.

В Саратове могут организовать прямые авиарейсы в Минск. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в интервью ТАСС.

Глава региона посетил международную форум-выставку "Россия", на которой сообщили о планах властей изучить возможности субсидирования прямых авиаперевозок между Саратовом и Минском. Он подчеркнул, что нынешнее субсидирование рассчитано на российские перевозки. Также Бусаргин напомнил, что саратовский международный аэропорт "Гагарин" рассчитан на 1 млн пассажиров. Кроме того, он добавил, что Саратовскую область и Белоруссию связывают давние дружественные связи.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ.

Видео: ТАСС