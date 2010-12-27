В Саратове в больнице скончались две женщины сбитые накануне "КИА"

В результате ДТП двух автомобилей, "Киа" вынесло на трамвайные пути и тротуар, где сбило двух пенсионерок.

Накануне вечером, 24 октября, в Саратове в результате ДТП были сбиты две женщины-пешехода. От полученных травм они скончались в больнице.

ДТП произошло вчера вечером на пересечении улиц Большой Садовой и 2-й Садовой. На указанном участке столкнулись "четырнадцатая" и KIA Serato. От удара "Киа" отбросило на двух женщин 68 и 69 лет, на трамвайные пути и в торговый ларек. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сегодня утром стало известно, что обе женщины, несмотря на усилия медиков, скончались ночью в больнице. ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, а также определяют виновника аварии, из-за которой погибли 2 человека.

Сегодня ранее: В Сочи "Рено Логан" сбил полицейского (видео момента ДТП).

Фото: ВК, Инцидент Саратов