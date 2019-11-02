Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Подозреваемого доставили в полицию.

Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку. В руки полиции он попал после того, как его задержал отец ребенка, сообщает региональное ГУ МВД.



Как стало известно, с заявлением в органы обратилась мама девочки. Сообщается, что подозреваемый пытался затащить несовершенолетнюю к себе в машину. Та смогла вырваться и убежать домой, где рассказала отцу о происшествии. Мужчина выбежал на улицу и задержал подозреваемого. На место прибыли сотрудники полиции.



Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 30-летний гражданин. В отношении полиция проводит проверку.



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Фото: Piter.TV