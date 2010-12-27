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В Санкт-Петербурге задержан педофил
Сегодня, 10:05
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nadiputintseva
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В Санкт-Петербурге задержан педофил

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В Московском районе Санкт-Петербурга поймали педофила

По подозрению в изнасиловании в Петербурге задержан 26-летний мужчина. Подозревают, что прошлой весной мужчина совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. 

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в апреле 2017 года 45-летний петербуржец заявил в полицию, что днем у дома 53 на Витебском проспекте неизвестный напал на его дочь и совершил действия насильственного характера. Девочка 2007 года рождения учится в третьем классе.

С помощью изъятых записей с камер уличного видеонаблюдения, было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. 

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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