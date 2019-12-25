В Петербурге взрывотехники вывезли боеприпас с территории Кировского завода

Предмет был изъят для утилизации.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области сообщили, что около 11 часов дня сегодня управление получило информацию, что на территории промышленного предприятия, расположенного на проспекте Стачек, работники нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Специалисты группы разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии осмотрели находку и определили, что это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм, не представляющий опасности. Предмет был изъят для утилизации.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области