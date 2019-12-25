Петербургские росгвардейцы разыскали школьника, который не вернулся домой

Так как на улице было холодно и уже стемнело, сотрудники Росгвардии во время поисков особое внимание уделили местам общественного питания и торговым центрам, где ребенок мог укрыться от непогоды.

Накануне около девяти часов вечера сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району города на улице Беринга разыскали 9-летнего школьника, который после занятий не вернулся домой и не отвечал на звонки матери. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В центр оперативного управления поступила информация, что ученик младших классов после уроков на Канареечной улице не пришел домой. Примеры пропавшего мальчика передали всем дежурным нарядам. Сотрудники особое внимание уделили местам общественного питания и торговым центрам, где ребенок мог укрыться от непогоды.

Мальчика обнаружили, что он вышел на улицу из сетевого ресторана быстрого питания на улице Беринга. Наряд вневедомственной охраны передал несовершеннолетнего сотрудникам 16 отдела полиции, а затем матери.

Оказалось, что на одном из занятий учитель сделал замечание и записал его в дневник. Мальчик расстроился и не хотел сразу идти домой.

Фото: Piter.tv