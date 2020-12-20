В Петербурге пройдет фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди школьников

Соревнования продлятся весь день.

В четверг, 5 августа, в 9.00 в спортивном комплексе "Приморец" стартует региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди школьников Петербурга.

В соревнованиях примут участие команды из разных районов города, в составе которых учащиеся от 11 до 15 лет III и IV ступени Комплекса ГТО.

Школьники выполнят ряд упражнений: подтягивание на перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча. Испытания продлятся до 5 часов вечера.

Победители этого этапа поедут на Всероссийский финал, который пройдет в октябре в "Артеке".

Ранее мы писали, что Всеволожский и Гатчинский районы готовы к труду и обороне.

Фото: Pexels