В Санкт Петербурге прошло посвящение в "Зенитовцы"

12 декабря в актовом зале «Газпром» в Академии "Зенита" прошёл выпускной и посвящение в юных "Зенитовцев".

В футбольной школе сине-бело-голубых на днях прошел выпускной команды 2000 года рождения, а также состоялось посвящение юных футболистов 2007 и 2008 годов рождения в зенитовцы. Каждый новоиспеченный ученик клуба прочитал клятву игрока "Зенита" и пообещал быть хорошим и надежным футболистом, как для города, так и для своих товарищей по команде.

Поздравлялть выпускников и учащихся Академии приехал президент футбольного клуба «Зенит» - Сергей Фурсенко, первый директор футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов, российский вратарь Вячеслав Малафеев и футболист Владислав Радимов.

Юным спортсменам еще предстоит доказать свои силы на поле, но вот то, что они творческие люди и умеют отлично петь хором, они уже продимонстрировали. На протяжении всего мероприятия, спортсмены пели песни, посвященные любимому клубу, и читали стихи.

Медали и кубок вручил игрокам «Зенита» U-17 Владислав Радимов, они выиграли молодежное первенство Санкт-Петербурга и Кубок города в свой выпускной год. А после торжественной церемонии тренеры «Зенита» и выпускники Академиивстретились на поле в показательном футбольном матче. .

Корреспонденты Piter.TV узнали у выпускников и нововпосвященных о любимых игроках клуба, о футбольных мечтах и опыте, который дала им академия. Фаворитами и неким примером среди учащихся "Зенита" стали Александр Кержаков и Александр Кокорин.

Видео: Piter.TV

Мила Сосновцева, Дарья Молчанова, Евгений Золотарев