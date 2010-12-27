В Санкт-Петербурге появился новый Художественно-технический институт

Институт планирует с сентября открыть набор по направлениям "журналистика", "реклама и связи с общественностью" и даже "актерское мастерство".

12 апреля в Доме журналиста прошла конференция посвященная новому санкт-петербургскому вузу, который будет готовить новое IT поколение дизайнеров. Художественно-Технический Институт получил название ВХУТЕИН в честь учреждения, существовавшего в городе в 20-е годы.

Высший Художественно-Технический институт существовал в Ленинграде и Москве. Он объединил в своих стенах таких выдающихся авангардистов, как А.М. Рлжченко, Г. Г. Клуциса и В.Е. Татлина. Институт закрыли и расформировали после десяти лет существования.

Дизайнерская компания "Модулор" при поддержке городского Союза дизайнеров в 2014 году разработали и утвердили новый ВХУТЕИН. Как и раньше главная задача учреждения идти впереди всех, поэтому все специальности будут преподаваться с уклоном на IT. Преподаватели хотят соединить устоявшиеся традиции с новейшими инновациями, чтобы обучение в области медаиндустрии и дизайна оказалось продуктивным.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ Татьяна Ляшенко и ректор ВХУТЕИН рассказала, что на получение лицензии потребовалось три года. В институте сейчас будут преподавать направления "дизайн" и "прикладная информатика". Первый набор студентов прошел в 2017 году. Президент института, член правления Союза дизайнеров СПб, а также директор ООО "Модулор" добавил, что идея создания вуза появилась из-за потребности высокопрофессиональных специалистов в IT-технологиях.

В ВХУТЕИНе существует свои "три кита", на которых основывается подготовка кадров. Первый из них – это комплексный подход, который при сотрудничестве с ведущими мировыми производителями компьютерного и программного обеспечения, студенты получат комплексные знания в своей области.

Второй кит – это коллаборация. Учащихся планируют максимально погрузить в процесс реального проектирования и производства. На подобные проекты будет работать весь институт.

Третий и, пожалуй, главный кит – это связь с индустрией. Лучшие профессионалы готовы предоставить для студентов практику в своих творческих мастерских. Также сюда входит центр трудоустройства, благодаря которым специалисты смогут реализовать себя в творческих и профессиональных союзах.

При поддержке министерства образования и науки России ВХУТЕИН получил в безвозмездное пользование учебный корпус площадью более 6 тыс. кв.м. На этой площадке, оснащенной самой современной техникой и оборудованием, преподавателям института предстоит соединить творчество и цифровые технологии для создания многофункциональной комплексной образовательной системы Татьяна Ляшенко, ректор ВХУТЕИН

В дальнейшей перспективе в институте планируется открытие таких направлений, как "актерское искусство", "реклама и связи с общественностью" и "журналистика". Пакет документов уже отправили в Москву на лицензирование.

Фото: Союз Журналистов Санкт-Петербурга и ленинградской области