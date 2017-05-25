В Санкт-Петербурге планируют построить подводный тоннель

Задумались о таком тоннеле в связи с постройкой ВСД.

В городе на Неве планируют обзавестись подводным тоннелем. Об этом сообщили специалисты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мне больше нравится идея тоннеля. Это будет знаковое сооружение, первое такое в Петербурге – это очень притягательно. К тому же это круглосуточное, круглогодичное транспортное сообщение безо всяких разводных конструкций, отметил председатель Комитета Сергей Харлашкин

Задумались о таком тоннеле в связи с постройкой ВСД. В данный момент специалисты еще выбираю между подводной дорогой и обычным мостом. Отметим, что второй проект обойдется как минимум на 1,5 раза дешевле, чем подводное сооружение.

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