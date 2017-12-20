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На четверг в Петербурге обещают мокрый снег и гололед

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На 21 декабря в Северной столице обещают сильный снег, который к тому же будет мокрым. Из-за этого на дорогах возможна гололедица.

Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на четверг, 21 декабря, неприятную и аварийную погоду. Всю ночь будет идти сильный снег, который местами будет умеренным. При этом возможно налипание, так как ожидают мокрый снег. а дороги покроет гололед и, местами, снежные заносы.

ГУ МЧС предупреждает водителей и пешеходов о правилах безопасности. Машинам тормозить перед перекрёстками и переходами, заранее включать сигналы при поворотах, а также держать увеличенную дистанцию.

Для избегания аварийных ситуаций необходимо особенно тщательно выполнять правила дорожного движения: выбирать скорость, соответствующую дорожной ситуации; увеличить интервал и дистанцию до соседних транспортных средств; воздерживаться от ненужных маневров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги: новости питера , новости спб , погода спб
Категории: Картина дня Новости СПб

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