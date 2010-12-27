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В Санкт-Петербурге фура раздавила голову женщине
Сегодня, 15:47
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nadiputintseva
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В Санкт-Петербурге фура раздавила голову женщине

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На перекрестке была насмерть сбита пожилая женщина, образовалась пробка

Очевидцы сообщили, что днем 6 октября у перекрестка Заставской и Цветочной улицы под колеса фуры попала женщина. Трагедия случилась на пешеходном переходе. К сожалению спасти пострадавшую не удалось. 

Со слов людей, находившихся в тот страшным момент неподалеку, голова женщины попала под колеса тяжелой машины, в результате чего полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.Из-за происшествия образовалась сильная пробка, движение которой осуществлялось с помощью регулировщика.

По данным случившегося в настоящее время проводится проверка по выяснению обстоятельств. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб ДТП

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