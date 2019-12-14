В США заявили о технологии доставки человека в любую точку Земли за час

Ее могут создать уже "сегодня".

Отставной генерал-лейтенант США Стивен Кваст сообщил о технологии, которая позволит доставить человека в любую точку Земли в течение часа. Об этом сообщает издание The Drive.

Выступая в Хиллсдейлском колледже военный сказал, что реализовать это можно уже "сегодня". Также он добавил, что это будет самостоятельная разработка, не как развитие уже имеющихся технологий. Как именно функционирует изобретение Кваст не сообщил.

Генерал-лейтенант покинул свой пост в сентябре этого года. Предположительно, это связано с его высказываниями по вопросам космических технологий.