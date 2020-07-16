В США полицейский заставил бездомного лизать общественный писсуар

Мужчина был арестован и приговорен к тюремному сроку.

Американского полицейского Джона Рабаго приговорили к четырём годам тюрьмы, за то что он заставил бездомного облизывать общественный писсуар. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Инцидент случился в 2018 году. Тогда подсудимый вместе с напарником увидели бродягу в общественном туалете. Рабаго пригрозил мужчине избиением, если тот не оближет унитаз. После этого он силой поставил бродягу на колени и вынудил того подчиниться.

Во время вынесения приговора судья сказала, что Рабаго отнял у пострадавшего единственное, что у того было - человеческое достоинство. Подсудимый признал свою вину и извинился. Его напарник в тюрьму не попал, но был лишен звания и уволен из полиции.

Bидео: Youtube/KHON2 News