В США месячного ребенка с 5,5 тысячами долларов обнаружили в брошенном автомобиле на обочине дороги

В Америке нашли автомобиль с ребенком и несколькими тысячами долларов в салоне.

В американском городе Оклахома-Сити полиция обнаружила месячного ребенка в пустой машине. Как стало известно позже, мать специально оставила малыша на обочине дороги. Вместе с живым “свертком” в автомобиле были найдены 5,5 тысяч долларов, свидетельство о рождении и другие документы.

О ребенке узнали благодаря группе верующих, которая возвращалась из парка аттракционов, и заподозревшей неладное, увидев открытый автомобиль без хозяев. По словам очевидцев, малыш пробыл около получаса на жаре +30 градусов, но чувствовал себя нормально. Если бы не вмешательство прохожих, ребенок мог бы погибнуть от духоты.

Правоохранительные органы нашли мать, бросившую ребенка. В настоящее время она доставлена в больницу на обследование.