Сотрудники Росгвардии на Петроградской стороне нашли потерявшуюся 6-летнюю девочку

Девочка находилась на улице одна.

Утром в воскресенье, 5 сентября, к наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны, который находился на патрулировании территории Петроградского района, обратилась местная жительница. Как поведали на странице городского ГУ Росгвардии в соцсети "ВКонтакте", женщина попросила помощь в поиске её несовершеннолетней дочери, которая ушла из дома и чье местоположение не было известно.

Приметы пропавшего ребенка были переданы всем дежурным нарядам. Девочку удалось найти спустя час, она находилась на улице одна, без сопровождения взрослых. Сотрудники полиции передали потерявшегося ребенка сотрудникам в 18 отдел.

Пропавшую нашли около одного из домов на Чкаловском проспекте, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали о том, как наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району города задержал мужчину, подозреваемого в проникновении на частную территорию и хулиганстве.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области