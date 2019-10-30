В США ФРС снизила процентную ставку

Решение понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 0,25%. Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters.

Так, показатели упали с 1,75−2,00% до 1,5−1,75%, что было ожидаемым для аналитиков. По словам главного инвестиционного стратега State Street Global Advisors Майкл Ароне, рынок ожидал снижения ставки на 25 базисных пунктов. Ранее ФРС уже дважды снижали ставки.

США снизили ставку, чтобы помочь сохранить американскую экономику перед лицом глобальных изменений, отметил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Ранее мы писали о пресс-конференции Владимира Путина, на которой он прокомментировал решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2".

Видео: YouTube/CareerOneStop