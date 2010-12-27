В СПб шесть садов и парков были закрыты из-за плохих погодных условий

Петербуржцев все еще просят быть осторожнее из-за угрозы сильного ветра.

Комитет по благоустройству Петербурга днем 21 августа принял решение закрыть для посетителей шесть парковых и садовых городских пространств в связи со штормовым предупреждением. В частности, среди попавших под "раздачу" - Таврический сад и сквер около памятника екатерины Великой на площади Островского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее чиновники закрыли также нижний парк Петергофского ансамбля.

Отметим, что в настоящее время все заявленные территории уже открыты - шквальный ветер прошелся в основном через Выборгский и Приморский районы Северной столицы. В общей сложности за день аварийные службы выезжали на ликвидацию последствий разгула стихии 42 раза - именно столько деревьев упало.

Фото: Piter.tv