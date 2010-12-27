В СПб из Грузии в тяжелом состоянии доставили подростков с кишечной инфекцией

Три школьника пострадали во время летнего отдыха за границей.

В Петербург на лечение доставили троих несовершеннолетних пациентов, которые получили кишечную инфекцию во время летнего отпуска на территории Грузии. Российские подростки были доставлены в Северную столицу специальным бортом. Их состояние резко ухудшилось, поэтому понадобилось экстренное вмешательство местных специалистов. Об этом сообщают представители федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

По сведениям от пресс-службы Роспотребнадзора, три ребенка находились в туристической поездке. Они направились за границу в виде неорганизованной группы. Там подростки заболели кишечной инфекцией и гемолитико-уремическим синдромом. Врачам удалось определить причину произошедшего.

Фото: Piter.tv