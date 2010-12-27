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В СПбГУ студенты начнут изучать антимонопольное регулирование
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Shdaria
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В СПбГУ студенты начнут изучать антимонопольное регулирование

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В СПБГУ 8 сентября откроют новую кафедру на юридическом факультете.

В Санкт-Петербургсом государственном университете откроют новую кафедру. Студенты юридического факультета начнут изучать теорию и практику антимонопольного регулирования.

Торжественное открытие новой кафедры состоится 8 сентября, в нем примут участие руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Кроме того, состоится встреча руководителя ведомства с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым. Затем Кропачев выступит с речью перед студентами СПБГУ. 

А Игорь Артемьев проведет лекцию под названием "Почему антимонопольная служба - не антимонопольная служба".

 
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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