В СПбГУ студенты начнут изучать антимонопольное регулирование

В СПБГУ 8 сентября откроют новую кафедру на юридическом факультете.

В Санкт-Петербургсом государственном университете откроют новую кафедру. Студенты юридического факультета начнут изучать теорию и практику антимонопольного регулирования.

Торжественное открытие новой кафедры состоится 8 сентября, в нем примут участие руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Кроме того, состоится встреча руководителя ведомства с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым. Затем Кропачев выступит с речью перед студентами СПБГУ.

А Игорь Артемьев проведет лекцию под названием "Почему антимонопольная служба - не антимонопольная служба".