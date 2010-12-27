В СНТ "Спецстрой" ночью горел частный дом

Пожар обошелся без жертв.

В Ленинградской области в Кингисеппском районе в ночь на 11 сентября сгорел частный жилой дом. Инцидент произошел на территории СНТ "Спецстрой". На место происшествия выезжала бригада спасателей. В ликвидации последствий возгорания участвовали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведения поступили от регионального отделения ГУ МЧС.

Потушить пламя специалистам удалось только к трем часам утра. На борьбу со стихией у огнеборцев ушло полтора часа. Пожар начал распространяться по дачной постройке. Выгорело 12 квадратных метров площади. Сведений о пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Фото:Pixabay.com