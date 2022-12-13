В Ржевском лесопарке для посетителей проводят орнитологические экскурсии

Встречи проходят по субботам.

Все желающие могут присоединиться к зимним орнитологическим экскурсиям в Ржевском лесопарке. С сегодняшнего дня там проводят "птичий ликбез". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Первые участники экскурсии – школьники из Петербурга. Дети рассмотрели пернатых, используя бинокли. Ведущий специалист в области орнитологии рассказал ребятам, как их опознавать птиц и чем их кормить.

Также дети развесили в парке кормушки, которые сделали своими руками. Ка отметили экскурсоводы, зимой такие встречи имеют очень большое значение. В это время посетители могут детально рассмотреть птиц, ведь не мешают зеленые листья и травы. А также все желающие могут помочь пернатым пережить зиму, принести для них пищу.

Любителей птиц ждет целый цикл из шести экскурсий. Они будут проходить по субботам. Чтобы попасть на экскурсию, надо заранее записаться на странице Красногвардейского района в социальных сетях.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого можно увидеть орхидеи до 15 января.

Фото: Pxhere