В Рязанской области загорелся газопровод: пламя распространилось на десятки метров

В МЧС заверили, что что угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

В Путятинском районе Рязанской области загорелся газопровод: спасателям пришлось оцепить его на 50 километров. Из магистральной трубы вырывается пламя на высоту около 15 метров. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным регионального управления МЧС, газ в трубе загорелся около шести часов вечера 3 ноября неподалеку от села Унгор. В ведомстве заверили, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет. Обошлось без пострадавших.

Газопровод диаметром 1,2 метра перекрыли, спасатели ожидают полного выгорания газа.

Местный портал 62Инфо сообщает, что вокруг трубы загорелся лес.

Фото и видео: 62Инфо