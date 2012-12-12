В Ручьях поезд насмерть сбил женщину

0 0

Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".