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В Ручьях поезд насмерть сбил женщину

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Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" произошло ЧП. Поезд, следующий из Сосново, сбил женщину на переезде.

Как сообщают очевидцы, от полученных травм женщина скончалась.  

Подробности инцидента не уточняются.

 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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