В Ручьях поезд насмерть сбил женщину

Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" произошло ЧП. Поезд, следующий из Сосново, сбил женщину на переезде.
Как сообщают очевидцы, от полученных травм женщина скончалась.
Подробности инцидента не уточняются.
Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 1 ноября в районе железнодорожной станции "Ручьи" произошло ЧП. Поезд, следующий из Сосново, сбил женщину на переезде.
Как сообщают очевидцы, от полученных травм женщина скончалась.
Подробности инцидента не уточняются.