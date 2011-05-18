Столкнулись "Форд" и "Лада Гранта".

В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. Известно, что на 1078 километре дороги столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент зафиксирован в Аксайском районе около 07:25 утра по московскому времени.

Водитель на автомобиле Ford, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Lada. пресс-служба ГИБДД по региону

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Транспортное движение на участке затруднено при маршруте с юга на север. При этом участок дороги не перекрыт.

На видео попало столкновение Porsche и BMW на Ждановской улице.

Фото и видео: ГИБДД Ростовской области