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На видео попало столкновение Porsche и BMW на Ждановской улице

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Авария произошла вечером 31 мая.

В Петроградском районе Петербурга на Ждановской улице столкнулись немецкие автомобили Porsche и BMW. Об этом Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах в понедельник, 31 мая. 

Авария произошла вечером 31 мая. На кадрах можно увидеть, как водитель Porsche врезался в BMW, когда тот в свою очередь решил повернуть налево. В результате столкновения у Porsche полностью помят капот, а у BMW остались вмятины на капоте, а также разбита часть бампера. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в ДТП с BMW на Невском проспекте пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи.

Видео: Piter.tv

Теги: bmw, porsche, авария, ждановская улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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