В ДТП с BMW на Невском проспекте пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи

В результате вчерашнего ДТП с участием BMW и машины скорой на Невском проспекте, 151 пострадала вся бригада. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.
В ДТП пострадали два фельдшера и водитель. Все были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. Все отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель автомобиля, который ехал впереди BMW, планировал перестроиться перед ним, но передумал. В связи с чем водитель немецкой иномарки, который ехал на большой скорости, выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.
Видео: Piter.tv
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БМВ Скакнула без поворотников на скорости в левую полосу, ясно что водитель на ауди её не видел!
Водитель BMW превышал скорость. Это видно на записи
И дальше что, это не повод перестраиваться не пропустив его, не посмотрев в зеркала
Машину купил, ездить не купил... у бмв часто так бывает.