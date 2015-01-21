В ДТП с BMW на Невском проспекте пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи

Все после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение на долечивание.

В результате вчерашнего ДТП с участием BMW и машины скорой на Невском проспекте, 151 пострадала вся бригада. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ДТП пострадали два фельдшера и водитель. Все были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. Все отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель автомобиля, который ехал впереди BMW, планировал перестроиться перед ним, но передумал. В связи с чем водитель немецкой иномарки, который ехал на большой скорости, выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи.

Видео: Piter.tv