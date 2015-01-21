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Сегодня, 11:28
2013
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП с BMW на Невском проспекте пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи

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Все после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение на долечивание.

В результате вчерашнего ДТП с участием BMW и машины скорой на Невском проспекте, 151 пострадала вся бригада. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ДТП пострадали два фельдшера и водитель. Все были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. Все отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель автомобиля, который ехал впереди BMW, планировал перестроиться перед ним, но передумал. В связи с чем водитель немецкой иномарки, который ехал на большой скорости, выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп с bmw, невский проспект
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 13:39

БМВ Скакнула без поворотников на скорости в левую полосу, ясно что водитель на ауди её не видел! 

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Аноним
Сегодня 12:24

Водитель BMW превышал скорость. Это видно на записи

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:18

И дальше что, это не повод перестраиваться не пропустив его, не посмотрев в зеркала

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Аноним
Сегодня 13:08

Машину купил, ездить не купил... у бмв часто так бывает.

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