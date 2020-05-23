В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

За весь период эпидемии в регионе зарегистрировали 3417 инфицированных коронавирусом.

В Ростовской области за сутки зарегистрировали 353 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные по данным областного Роспотребнадзора. В региональном правительстве сообщили, что прирост инфицированных увеличился в 2,5 раза, а коэффициент распространения COVID-19 вырос на 0,34 и составил 1,7.

Больше всего зараженных (248) выявили в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. жителей Ростовской области составил 81,3.

За весь период эпидемии в регионе зарегистрировали 3417 инфицированных коронавирусом. С начала вспышки в области выздоровели 1200 заболевших, скончались — 34 человека.

Видео: YouTube / Правительство Ростовской области