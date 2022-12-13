В Ростовской области на территории завода по переработке нефтепродуктов произошел пожар

Сейчас пламя локализировано.

В Ростовской области на территории завода по переработке нефтепродуктов "Ресурс"произошел пожар. Соответствующее заявление сделали региональные представители экстренного ведомства. В ГУ МЧС подчеркнули, что площадь воспламенения достигла ста квадратных метров. Опасная ситуация возникла в городе Новошахтинске по улице Хмельницкого,9. О пожаре специалистам сообщили в 10:24 утра по московскому времени местные жители. Локализовать пламя удалось к 10:59 утра. В тушении пламени принимают участие 42 человека личного состава и 13 единиц техники.

Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9. Площадь пожара предварительно 100 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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