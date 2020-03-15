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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". 

В Ростовской области в городе Морозовске  в доме были найдены тела трех человек. По предварительной информации, мужчина застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а после покончил с собой. 

В региональном СК сообщили, что трупы нашли в ночь на воскресенье. На месте происшествия также было обнаружено охотничье ружье 12 калибра, патроны и стрелянные гильзы.

По версии следователь, 41-летний мужчина застрелил сожительницу и ее дочь на почке ревности. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". 

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Категории: Тема дня,

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