В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В Ростовской области в городе Морозовске в доме были найдены тела трех человек. По предварительной информации, мужчина застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а после покончил с собой.

В региональном СК сообщили, что трупы нашли в ночь на воскресенье. На месте происшествия также было обнаружено охотничье ружье 12 калибра, патроны и стрелянные гильзы.

По версии следователь, 41-летний мужчина застрелил сожительницу и ее дочь на почке ревности. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".