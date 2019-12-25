В России заключенных могут привлечь на стройки

На стройках не хватает около 1,2 млн рабочих.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ рассматривает возможность привлечения заключенных на стройки. Он отметил, что такая практика была в Советском Союзе, когда заключенные по легким статьям, имеющих специальности в определенных отраслях, могли работать.

"Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант", — сказал вице-премьер журналистам.

Он считает, что как для экономики, так и для самих заключенных данная мера скажется положительно.

Напомним, что ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил вместо мигрантов использовать активнее труд заключенных. В Минстрое РФ отметили в марте, что в России на стройках имеется нехватка 1,2 млн рабочих. И чтобы решить эту проблему в ведомстве дорабатывают механизм ввоза мигрантов.

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