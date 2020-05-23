В России зафиксировано 8 894 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки скончалось 139 пациентов.

В России зафиксировано 9 434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 335 882 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 3190, Подмосковье — 846, Петербурге — 363, Ростовской области — 353 и Нижегородской области — 211.

За минувшие сутки скончалось 139 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 388 человек. За сутки от коронавируса в России излечилось 8 111 человек. За весь период — 107 936.

Видео: kremlin.ru