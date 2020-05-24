В России за сутки подтвердили 8599 случаев коронавируса

Скончалось 153 человека с подтвержденным коронавирусом.

В России зафиксировано 8 599 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,6%.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 2516, Подмосковье — 862, Петербурге — 384, Нижегородской области — 221 и Ростовской области — 152.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 344 481 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

За минувшие сутки скончалось 153 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 541 человек. За сутки от коронавируса в России излечилось 5 363 человек. За весь период — 113 299.

Видео: kremlin.ru