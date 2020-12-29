В России умерло рекордное с начала года число пациентов с COVID-19

За последние сутки по стране от заражения погибли 590 человек.

В России за последние сутки умерло рекордное с начала года число пациентов с COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Известно, что на утром 16 января специалисты зафиксировали гибель 590 человек с инфекцией. Это максимальный показатель с начала текущего года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 14 января. Тогда от заражения погибли 570 пациентов.

Известно, что наибольшее количество смертей произошло в Москве. Там инфекция забрала жизни 79 человек. В общей сложности в столичном регионе скончались 12,4 тысяч зараженных. Вторым в антирейтинге является Петербург. Там медики зафиксировали 67 смертей. На третьем месте - Подмосковье с 32 погибшими.

Напомним, что за все время пандемии по стране от коронавируса умерло 65 085 человек. Такие данные предоставил оперштаб. Согласно информации от Росстата, с апреля по ноябрь скончались 116 030 человек.

В России выявили 24 092 новых случая коронавируса.

Видео: стопкоронавирус.рф