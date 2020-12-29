В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

Новые зараженные зафиксированы в 85 регионах страны.

В России за последние сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным специалистов,в общей сложности по стране инфекцией заразились 3 544 623 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3113(12,9%) без клинических проявлений пресс-служба оперштаба

Эквперты рассказали, что темп прироста новых инфицированных по регионам составляет 0,7 процента.

Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19.

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