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В России выявили 24 092 новых случая коронавируса
Сегодня, 11:23
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lesjasap

В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

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Новые зараженные зафиксированы в 85 регионах страны.

В России за последние сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным специалистов,в общей сложности по стране инфекцией заразились 3 544 623 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3113(12,9%) без клинических проявлений

пресс-служба оперштаба

Эквперты рассказали, что темп прироста новых инфицированных по регионам составляет 0,7 процента.

Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: оперштаб, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Squilla Anetinc
Сегодня 12:52

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