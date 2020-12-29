В ведомстве создали новую тест-систему, которая оперативнее остальных в три раза.

Роспотребнадзор рассказал о тесте на "британский" штамм COVID-19. По данным пресс-службы ведомства, система разработана на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Она способна выявлять инфекцию за полтора часа. Именно столько уйдет на выполнение анализа, начиная с момента забора мазка и заканчивая получением результата.

Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты напомнили, что классические тесты занимают в три раза больше времени на исследование. Подобная тест-система создана первой в мире. Сейчас Роспотребнадзор завершает необходимые испытания.

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Фото: Piter.tv