Роспотребнадзор раскрыл механизм защиты от коронавируса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства. По данным чиновников, плановое снижение антител фиксируется спустя несколько месяцев после того, как человек перенес заражение инфекцией. Однако это не говорит о том, что пациент остается беззащитным к COVID-19.
Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают
пресс-служба Роспотребнадзора
Напомним, что ранее специалист Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин рассказал, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от трех до пяти месяцев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о том, что иммунитет способен сохраняться на протяжении полугода. После вакцинации, по сведениям от Татьяны Голиковой, антитела к коронавирусу появляются через 18-20 дней.
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Фото: Piter.tv
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