Полиция выделила статьи, за которые чаще всего штрафуют нарушителей.

В России за нарушения ограничений по COVID-19 оштрафовали более 1,1 млн человек с начала пандемии. Соответствующую статистику опубликовали представители МВД. Большая часть нарушителей (976,9 тысяч человек) привлечена к ответственности по статье ст. 20.6.1 КоАП РФ. Наказание предусматривает выплату штрафа в размере одной тысячи рублей.

Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях пресс-служба МВД России

На втором месте по нарушениям - те, кто не соблюдал статью 3.18.1 КоАП Москвы. Речь идет о нарушении требований нормативных правовых актов столицы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности. По данному нарушению правоохранительные органы составили 109,2 тысяч протоколов.

На третьем месте "антирейтинга" статья 6.3 КоАП РФ. В ней говорится о нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По ней полиция составила 21,5 тысяч протоколов. Минимальный штраф для нарушителя составил 15 тысяч рублей.

Посетителей Кузнечного рынка оштрафовали за отсутствие масок.

Фото: Piter.tv