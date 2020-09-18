В России возобновили продажи кроссоверов Honda Vezel

Автомобили поставляют из Китая и Японии. Стоимость модели начинается от 1 650 000 рублей.

На российский рынок вновь начали поступать кроссоверы Honda Vezel. Автомобили ввозят как частные продавцы, так и крупные дилерские компании. Машины поставляются из Китая и Японии, что позволяет покупателям выбирать между переднеприводными и полноприводными версиями.

Самым доступным оказался леворульный Honda Vezel 2026 года китайской сборки. Его стоимость начинается от 1 650 000 рублей, что ниже цены некоторых моделей Belgee. Полноприводная версия японского производства предлагается минимум за 2 300 000 рублей.

Наиболее выгодное предложение на китайский кроссовер представила компания из Тюмени, а самый доступный вариант японской версии можно приобрести у продавцов во Владивостоке.

Леворульные автомобили оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л.с. Японская модификация получила мотор объемом 1,5 литра с отдачей 118 л.с. В обоих случаях в паре с двигателем работает вариатор.