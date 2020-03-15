В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Всего в РФ было зарегистрировано 59 человек с коронавирусом

Трое заболевших короновирусом в России подхватили инфекцию внутри страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Данные получены ведомством за последние сутки. Всего за день в РФ зафиксировано 14 новых случаев инфекции COVID-19. Остальные больные заразились после посещения европейских стран.

Согласно статистике в России было зарегистрировано 59 человек с коронавирусом. Большинство людей уже выписали, смертельных исходов зафиксировано не было.

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