В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Трое заболевших короновирусом в России подхватили инфекцию внутри страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Данные получены ведомством за последние сутки. Всего за день в РФ зафиксировано 14 новых случаев инфекции COVID-19. Остальные больные заразились после посещения европейских стран.
Согласно статистике в России было зарегистрировано 59 человек с коронавирусом. Большинство людей уже выписали, смертельных исходов зафиксировано не было.
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