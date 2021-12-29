В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки

Жертвами ковида по РФ за день стали 722 пациента.

В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Количество случаев заболевания ковидом за все время пандемии увеличилось до 13 731 794. В относительном выражении прирост составил 1,5%.

Показатель по госпитализациям из-за коронавируса - 19 281. Он 0,85% меньше показателя, достигнутого днем ранее. Снижение данного параметра фиксируется в в 38 регионах страны. По выздоровлению после заражения коронавирусом медиками выписаны 112 236 пациентов. Общее количество вылечившихся граждан за пандемию достигло отметки в 11 021 633 человек. .

Число летальных исходов от ковида за сутки составило 722. Днем ранее была выявлена 701 смерть пациентов. Общее количество жертв пандемии по РФ за пандемию увеличилось до 338 813.

Белоруссия может после пандемии отправить в Сирию военных врачей.

Фото: оперштаб РФ

