В России вырастут субсидии на покупку жилья

Для Дальнего Востока будет действовать особый порядок расчета

Минстрой утвердил новый порядок определения официальной стоимости квадратного метра жилплощади. Это вызовет рост субсидий. В силу приказ вступает 12 октября, пишет "Российская газета".

Согласно новому регламенту, официальная стоимость квадратного метра жилья будет соответствовать рыночной стоимости. Официальные цены нужны, чтобы рассчитывать размеры социальных выплат некоторым россиянам на приобретение или строительство жилья.

Ранее стоимость жилья определялась учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной цены и учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития.

Для Дальнего Востока будет особый порядок расчета, при котором будут использованы цены только на первичном рынке.

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