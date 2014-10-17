В России торговым сетям предложили мелкий картофель "экономкласса"

В общем урожае ранее крупный картофель занимал до 80%.

Картофельный союз предлагает торговым сетям в России в ассортимент включить упакованный мелкий картофель "экономкласса", его предлагают продавать вместо крупного. Дело в том, что в 2021 году в рознице будет меньше больших клубней. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что собранные корнеплоды оказались "мелкого калибра", они не подходит для поставок в магазины. Как отметила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, в обще урожае крупный картофель от 55 миллиметров занимал до 80%. Однако в этом сезоне его доля сотавила около 50%. Все из-за засухи и сильных дождей.

В Минсельхозе считают, что продажа мелкого упакованного картофеля поможет увеличить сбыт фермерской продукции. При этом ритейлеры отмечают, что такая продукция не будет пользоваться спросом. Они считают, что тогда логичнее будет раньше срока переходить на импортный картофель.

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