Зелёный день: дисконт на квартиры и скидки на сотни товаров и услуг

Обычно, скидки и подарки магазины щедро раздают в «черную пятницу», однако очереди, порой, приходится занимать аж в 5 утра. А вот в Зелёный день от Сбера без лишней суеты можно, например, купить квартиру со скидкой до 20%, сэкономить на безлимитных консультациях терапевта и педиатра в СберЗдоровье или оплачивать лишь часть стоимости любого тарифа в СберМобайл в течение трех месяцев – все это можно получить в Зеленый день, уже так полюбившийся миллионами россиян и сотням отечественных компаний.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. Мы видим, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. Наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в том числе на такие банковские продукты, как потребительские кредиты, вклады и ипотека. В акции также участвуют компании экосистемы банка и новинки Сбера, представленные на СберКонф, например, приставка SberBox и подписка СберПрайм. Надеемся каждый найдет в этой акции для себя полезный подарок, и вместе с этим мы желаем всем хорошего настроения и финансового благополучия.

Акция "Зеленый день" в этом году станет самой массовой не только для Сбера, но и для всей России – в ней примут участие свыше 200 компаний. Из года в год, доказывая свою надежность и эффективность Сбер сумел привлечь к акции так много представителей бизнеса: одним из крупных партнёров в Петербурге и Ленобласти стал горнолыжный курорт Охта-Парк:

Ксения Слугина, директор горнолыжного курорта Охта-Парк:

Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в партнерских программах Сбера. Курорт Охта-Парк не первый год является участником акции Зелёный день. Мы считаем, что это прекрасная возможность клиентам Сбера получать бонусы и привилегии от его партнеров. В рамках акции Зелёный день мы предоставляем скидку 20% на услуги проживания – эту привилегию мы дарим Сберу в честь его дня рождения.

Праздник начнется 11 ноября. В этот день на сайте sber.ru популярные блогеры расскажут обо всех новинках Сбера и подскажут, где вас ожидают самые интересные предложения. В этот же день любой желающий сможет воспользоваться скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и еще более 200 компаний из различных областей торговли и сферы услуг. Праздник продлится два дня - 11‒12 ноября для частных клиентов и неделю - 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.