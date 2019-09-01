В России упали продажи новых люксовых автомобилей

Чаще всего люксовые авто покупали жители столицы и московской области.

В 2019 году в России продали 774 автомобиля люксового сегмента. Это на 5% меньше показателей годом ранее. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства Автостат.

За первые семь месяцев сократились продажи таких моделей, как Maserati, Mercedes-Benz Maybach и Aston Martin. У Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari наоборот наблюдается рост.

Самым популярным люксовым авто в России до сих пор остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, на втором месте идет Bentley – Continental GT, а на третьем – Bentayga.

Чаще всего люксовые авто покупали жители столицы и московской области, за ними ожидаемо расположились петербуржцы, а ниже покупатели из Краснодарского края и Свердловской области.

Видео: YouTube/Mercedes-Benz Russia, В поисках фактов