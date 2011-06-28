В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект

Всеволод Вуколов считает такую идеологию экстремистской.

Российские специалисты разрабатывают законопроект, запрещающий на территории страны идеологию чайлдфри. Соответствующее заявление участникам сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять", организованной в рамках Петербургского международного юридического форума в 2024 году, сделал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Всеволод Вуколов, замглавы Минюста РФ

Эксперт подчеркнул, что подобных идеологий экстремистской направленности в настоящее время развелось много.

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Фото и видео: Telegram / URA.RU